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Часть зданий в Алматы временно отключат от горячего водоснабжения

Отключение необходимо для запланированного ремонта тепловых сетей, проводимого в межотопительный период.

Фото : из открытых источников18 июля 2018, 16:52

С 9 часов 20 июля до 18 часов 22 июля 2018 года будет отключена подача горячей воды в дома, расположенных в контуре улиц Райымбека-Фурката-Абая-Гайдара. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", передает Zakon.kz.

"Временные ограничения по коммунальной услуге необходимы для запланированного ремонта тепловых сетей, проводимого в межотопительный период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщили в компании.


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