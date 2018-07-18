Часть зданий в Алматы временно отключат от горячего водоснабжения
Отключение необходимо для запланированного ремонта тепловых сетей, проводимого в межотопительный период.
Фото : из открытых источников18 июля 2018, 16:52
С 9 часов 20 июля до 18 часов 22 июля 2018 года будет отключена подача горячей воды в дома, расположенных в контуре улиц Райымбека-Фурката-Абая-Гайдара. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", передает Zakon.kz.
"Временные ограничения по коммунальной услуге необходимы для запланированного ремонта тепловых сетей, проводимого в межотопительный период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщили в компании.
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