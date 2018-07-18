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Reuters: спасенные из пещеры в Таиланде школьники покинули больницу

Подростки и их тренер примут участие в пресс-конференции

Фото : www.bbc.com18 июля 2018, 17:26

Школьники и их тренер по футболу, спасенные ранее из затопленной пещеры в Таиланде, покинули в среду больницу, чтобы принять участие в пресс-конференции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее газета The Nation отмечала, что предстоящая пресс-конференция станет первой и последней возможностью для мировых СМИ задать вопросы школьникам и их тренеру.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.


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