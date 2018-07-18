Дело Алиби: предприниматель Кайрат Жамалиев вышел на свободу

В КУИС информацию подтвердили.

Предпринимателю Кайрату Жамалиеву, приговорённому к 13 годам лишения свободы по "делу Алиби", изменили меру наказания, заменив оставшийся срок на штраф, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Он (Кайрат Жамалиев - прим. ред) у нас не числится. Это значит, что он освободился. Какого числа я не знаю, это у суда надо узнавать", - подтвердил руководитель пресс – службы КУИС МВД РК Галымжан Хасенов.

Ранее в Капшагайском городском суду удовлетворили ходатайство Жамалиева, в котором осужденный просил перевести его в учреждение минимальной безопасности для отбытия оставшегося срока в 4 года и 5 месяцев.

Напомним, 46-летний бизнесмен из Астаны Кайрат Жамалиев был осужден на 13 лет с конфискацией имущества по нескольким статьям – мужеложство и обвинению в избиении Алиби Жумагулова. Издевательства над Жумагуловым бизнесмен снимал на камеру сотового телефона и отправил родителям пострадавшего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!