Найден простой способ улучшить работу мозга

Недостаток железа является одним из самых распространенных в мире дефицитов минеральных веществ, а железодефицитная анемия — основная причина нетрудоспособности среди детского и взрослого населения.

Ученые Университета штата Пенсильвания выяснили, что пища с повышенным содержанием железа способствует улучшению внимания и памяти. Статья опубликована в The Journal of Nutrition, кратко о ее содержании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

К такому выводу специалисты пришли на основе результатов исследования с участием индийских подростков, употребляющих жемчужное просо с минеральными добавками.

Недостаток железа является одним из самых распространенных в мире дефицитов минеральных веществ, а железодефицитная анемия — основная причина нетрудоспособности среди детского и взрослого населения. В то же время науке мало известно о том, какое влияние железо оказывает на когнитивные способности детей и подростков.

В эксперименте приняли участие 140 индийских детей в возрасте 12-16 лет из малообеспеченных семей, проживающих в штате Махараштра и посещающих одну сельскую школу. Их разделили на две группы, в одной из которых подростки употребляли в пищу обычное жемчужное просо, а в другой — железосодержащую культуру. Через шесть месяцев содержание железа в организме испытуемых повысилось, и эти дети стали лучше выполнять задания на внимание и память.

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