В Актобе мужчина забил до смерти женщину за отказ в сексе

У погибшей остался 13-летний сын.

Актюбинка отказала знакомому в сексе и погибла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Диапазон.

Услышав отказ в интиме, мужчина насмерть забил свою гостью. Ему дали 10 лет тюрьмы.

В своей квартире на улице Сатпаева 35-летний актюбинец Александр Никирев пил водку вместе со знакомой, потом начал намекать на интим. После отказа в близости он стал избивать женщину, она упала, на нее обрушились удары ногами и руками. От полученных травм женщина умерла в больнице. В суде Никирев рассказывал, что после того, как избил женщину, поднял ее и вывел в подъезд. После вернулся в квартиру и лег спать.

У погибшей остался 13-летний сын.

Суд приговорил Александра Никирева к 10 годам лишения свободы, обязал выплатить родным погибшей 5 миллионов тенге за моральный ущерб. Приговор в законную силу пока не вступил.

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