Экс-солистка Destiny's Child попала в психиатрическую лечебницу

По мнению певицы, для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно в первую очередь поменять образ мыслей.

37-летняя солистка группы The Destiny's Child Мишель Уильямс призналась, что обратилась за помощью к профессионалам в области психического здоровья, передает Life.ru.

— Сегодня я гордо, счастливо и здраво остаюсь тем, кто продолжит быть примером, ведь я непрестанно борюсь за улучшение жизни тех, кто в этом нуждается. Если поменяешь образ мыслей, то поменяешь жизнь, — написала она.

В апреле этого года Уильямс сообщила о помолвке с пастором Чедом Джонсоном. Ранее она говорила о своей депрессии, которой страдала в течение долгих лет, но всерьёз заняться психическим здоровьем он решила только сейчас.

Американская женская R'n'B- и хип-хоп-группа Destiny’s Child появилась как квартет и в конечном счёте стала трио в составе Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Просуществовал коллектив 15 лет — с 1990 по 2005 год. Затем девушки занялись сольными карьерами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!