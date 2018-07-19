В Алматы гастарбайтеры незаконно ремонтировали автомобили

Автомастерские огорожены высокими заборами и со стороны не заметны. Запускали клиентов через проверенных знакомых.

В Алматы выявлены подпольные автомастерские с незаконными гастарбайтерами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УГД по Медеускому району.

В результате тесной работы с населением в мкр.Думан по ул.Кереку и ул.Хан-Тенгри выявлено две крупные подпольно работающие автомастерские (СТО), специализирующиеся на ремонте и покраске кузовов автомобилей, в том числе автомобилей класса люкс. Обе мастерские принадлежат одному предпринимателю.

На момент осмотра, в общей сложности, на ремонте находилось 16 автомобилей. Все работники в количестве 20 человек граждане Узбекистана.

Как удалось установить, оба объекта работают длительное время, администратор самостоятельно оценивал стоимость работ и устно договоривался с клиентамии. За оказаную работу чеки не выдавались.

Необходимо отметить, что предприниматель с момента открытия автомастерских не заплатил бюджет ни копейки, хотя ежедневно получал стабильный доход.

Автомастерские огорожены высокими заборами и со стороны не заметны. Запускали клиентов через проверенных знакомых.

Предпринимателю дано три дня для самостоятельного устранения нарушений, уплаты налогов и установки, на обеих "точках", контрольно-кассовых машин и POS-терминалов, для расчета банковскими карточками. В противном случае будут назначены налоговые проверки и налоги будут взыскиваться со штрафными санкциями.

Незаконно работающих иностранных граждан ждет депортация, так как, согласно законодательства Казахстана, граждане Узбекистана не имеют права работать в качестве наемных работников у предпринимателя.

До конца июля текущего года аналогичная работа будет проведена по всем автомастерским (СТО), на предмет полноты уплаты налогов и наличия контрольно-кассовых машин, POS терминалов для расчета банковскими карточками.

В свою очередь, гражданам, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от недобропорядочных автомастеров, необходимо требовать чеки по оказанным услугам. В случае ненадлежащего оказания услуг при наличии чека можно обращаться с иском в суд.

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