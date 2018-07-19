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Facebook отказался удалять сообщения с отрицанием Холокоста

Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был - Цукерберг.

Фото : © AFP 2018 / Kimihiro Hoshino19 июля 2018, 09:57

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть не будет удалять сообщения об отрицании Холокоста, хотя он лично считает отрицание этого оскорбительным, передает РИА Новости.

"Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Я считаю это глубоко оскорбительным. Но в конечном итоге я не считаю, что наша платформа должна убирать это, потому что считаю, что есть вещи, которые разные люди понимают неверно. Я не думаю, что они понимают это неверно намеренно", - сказал он в интервью информационному ресурсу Recode.

Цукерберг подчеркнул, что не оправдывает отрицающих Холокост. Он заверил, что если публикация "перейдет черту", то есть будет оправдывать насилие или ненависть в отношении определенной группы людей, то такое сообщение будет удалено.


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