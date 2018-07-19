Головной арык в Алматы расширят и облагородят

Производится монтаж и расширение арычных систем в местах скопления ливневых вод с отводом в существующие арычные системы.

Власти Алматы реконструируют и облагородят головной арык, расположенный на проспекте Абая, сообщает Zakon.kz.

В Управлении архитектуры и градостроительства города сообщили, что основная идея реконструкции головного арыка - сохранить объект исторического сооружения, возродить его историческую привлекательность для всех граждан, с использованием современных приемов благоустройства и дизайна.

Все зеленые насаждения будут сохранены, также будет обеспечивается доступность к воде, в том числе для проведения эксплуатационных работ. Устраняются и сокращаются потенциально-опасные зоны, формируются общественные пространства.

В рабочем проекте предусмотрено:

- уширение арыка для создания большей водной поверхности, как это было в первоначальном виде;

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города;

- эффективное использование неблагоустроенных городских территорий;

- внедрение новых технологий и современных материалов при проведении работ по дизайнерскому и архитектурному оформлению города.

Все арычные системы на проспекте сохраняются и восстанавливаются. Использование закрытых систем осуществляется в местах остановки общественного транспорта и организации надземного пешеходного перехода.

Также производится монтаж и расширение арычных систем в местах скопления ливневых вод с отводом в существующие арычные системы.

В связи с тем, что данный участок является переходной зоной между пр. Достык на пр. Абая предусмотрено расширение общественного пространства над существующим арыком для увеличения пропускной способности тротуара, а так же для организации мини-сквера кратковременного отдыха с установкой уличной мебели и освещения.

Аналогичное пространство сделано перед театром Лермонтова.

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