Драка в кафе: молодому человеку хотели отрезать палец 

Мама парня боится, что дело закроют.

Мать 18-летнего Данияра Машурова просит найти обидчиков сына и привлечь их к ответственности. На юношу напали незнакомые люди и нанесли ножевые ранения. Однако следствие не продвигается, говорит мать. Она опасается, что виновные смогут избежать наказания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

18-й день рождения Данияр Машуров встретил не так, как планировал. В кафе на него напали шестеро мужчин. Он ехал туда на мотоцикле. Его подрезал 46-летний мужчина. Прямо на дороге произошла потасовка, и затем они разъехались. Позже, по словам юноши, мужчина выследил его и напал вместе с друзьями.

"Мне хотели отрезать палец. Двое человек меня держали. Один достал нож и хотел ударить в бок. Я поставил ногу, и он попал мне в ногу. После чего он порезал палец", - рассказывает молодой человек.

Данияр получил ушибы и удары по голове металлическим предметом. Сейчас он проходит лечение. Драка произошла 12 июля. На следующий день Данияр написал заявление в полицию. Двоих подозреваемых нашли, но отпустили в тот же день.

"Изначально 13 числа следователь подошел и сказал: «Подозреваемый хочет с вами поговорить. Он хочет оплатить лечение вашему сыну. Все материальные и моральные издержки». На что я ответила категорическим отказом. 5-6 человек закидывают в круг и запинывают – так даже с животными не обращаются", - рассказала мать, пострадавшего парня.

У главного подозреваемого своя версия произошедшего. 46-летний мужчина уверяет, что 18-летний парень первым напал на него. А затем даже выследил и подъехал к его дому с угрозами. Поэтому мужчина написал встречное заявление.

Свидетелей происшествия так и не опросили. Стражи порядка даже не изъяли видео с камер наблюдения. Мать Данияра Разия боится, что дело закроют.

Если экспертиза признает, что Данияру нанесен лишь легкий вред здоровью, то зачинщикам грозит штраф от 240 тысяч тенге.

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