Антитеррористические учения проходят в Алматинской области
Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.
Фото : zakon.kz19 июля 2018, 11:25
Сегодня, 19 июля, в городе Текели Алматинской области проходят антитеррористические учения, передает Zakon.kz.
В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.
Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
Жителей попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.
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