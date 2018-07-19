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Антитеррористические учения проходят в Алматинской области

Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.

Фото : zakon.kz19 июля 2018, 11:25

Сегодня, 19 июля, в городе Текели Алматинской области проходят антитеррористические учения, передает Zakon.kz.

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.

Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Жителей попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.


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