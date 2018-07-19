Назначен заместитель акима Актюбинской области

Им стал Олжас Смагулов.

В четверг, 19 июля, на расширенном заседании акимата Актюбинской области представлен новый заместитель акима области по экономическим вопросам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

По согласованию с Администрацией Президента РК им стал Олжас Смагулов, ранее возглавлявший Управление экономики и бюджетного планирования региона.

Смагулов Олжас Мухтарович, родился в городе Алматы. Имеет 4 высших образования. Окончил Американский Интерконтинентальный университет (США), бакалавр бизнес-администрирования; Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны (США), магистр экономики; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, бакалавр государственного и местного управления; Лондонскую школу экономики и политических наук (Великобритания), магистр государственной политики и управления.

В разное время работал главным специалистом аппарата акима Атырауской области; главным специалистом, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; главным экспертом социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК; заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области; с апреля 2017 года занимал должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

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