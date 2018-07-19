Введение поголовной отчетности по доходам и расходам - неизбежность

Эта практика работает во всех странах мира и направлена, в первую очередь, на серый и черный секторы экономики.

Вполне ожидаемо, что известие о том, что в Казахстане начнет действовать система декларации доходов и расходов, будет принято в штыки. Более того, никто не сомневался, что любые попытки что-то объяснить, вызовут шквал критики со стороны населения, особенно если учесть мастерство, с которым власть умеет разговаривать.

То, как умеют портить жизнь налоговики, ходят легенды. Очереди к специалистам, которые занимают с 6 утра, нежелание и неумение объяснить по-человечески, да и вообще все разговоры идут через штрафы, которые не хочет отменять даже суд, а главное, особое умение трактовать любой закон по-своему, разве не это отличает налоговиков.

И вот этим людям предстоит работать со всем взрослым населением страны. Даже представить, как будет выглядеть первый день отчетов трудно.

Для начала нужно понять, что введение поголовной отчетности по доходам и главное по расходам - неизбежность. Эта практика работает во всех странах мира и направлена, в первую очередь, на серый и черный секторы экономики. Именно эти правила не позволяют просочиться в легальный оборот деньгам, полученным преступным путем: через наркотики, рэкет, коррупцию. Те, кто смотрит американские сериалы, знают, что главная проблема для любого подпольного или криминального миллионера - это «отмыть» свои деньги, чтобы появилась возможность легально приобрести дом, машину, учить детей. Да для этого существует огромное количество возможностей, но все эти форточки в конечном итоге либо закрываются, либо большая часть от этих денег оседает у государства - через налоги и сборы. Лучшим и показательным примером служит история Уолтера Уайта, американского учителя физики из сериала «Во все тяжкие». Он смертельно болен, должен что-то оставить семье после смерти, и решает заняться производством наркотиков, так вот главной проблемой для него стала именно легализация, денег было так много, что даже существующий бизнес не мог их объяснить, и вокруг этой проблемы было много забавных ситуаций.

В Казахстане свободные деньги, происхождение которых не было надобности объяснять, сильно испортили жизнь. Все достаточно просто: если нет необходимости держать отчет, откуда средства на покупку квартиры, машины, драгоценностей и прочих атрибутов роскошной жизни, то большая часть этих приобретений будет осуществляться за деньги, нажитые не совсем легально, либо за которые не оплачены налоги, а, значит, за любую ценность будут легко переплачивать. Именно поэтому квадратные метры в крупных городах, при прочих равных затратах, по цене сопоставимы, а иногда даже и дороже, чем в странах, в которых официальные доходы населения гораздо выше. Особенно это было очевидно до первого нефтяного кризиса 2009 года и дело не в доступности денег, дело в ощущении, благодаря которому заработать кажется легко. Введение отчетности позволит снизить стоимость многого до приемлемого уровня.

Например, введение декларации будет влиять на стоимость аренды как коммерческих, так и жилых объектов. Уже не раз говорилось, что именно аренда - один из ключевых факторов, влияющих на стоимость конечных товаров и услуг. Так, аренда торговых площадей и офисов падает на себестоимость товара, а дорогая аренда жилья повышает порог минимальной заработной платы. Ведь не секрет, что в крупных городах в основе экономического развития лежат приезжие, снимающие квартиры. Так вот, чем дороже аренда, тем дороже минимальный порог их выживания, и тем дороже их стоимость на рынке. Если однокомнатную квартиру можно снять за 50 тысяч, то и зарплата будет начинаться со 100, и далее по пропорции 1 к 2, не менее, а лучше 1 к 3, потому что только тогда можно развиваться. Так что не стоит удивляться, когда услуги кажутся вам резко подорожавшими, ведь до этого всем подняли цены. И главное, с ренты мало кто платит налоги, хотя доходы от нее у многих сопоставимы со среднемесячными зарплатами по стране.

По сути, вслед за декларацией должны появится и другие изменения, например, должна вернуться прогрессивная шкала подоходного налога, налог на роскошь, повышенный налог на недвижимость, исходя из ее коммерческой стоимости. Все это путь к истинным ценам и естественно к социальной справедливости. Более того, одно из самых опасных преступлений в США, да и в Европе, это уход от уплаты налогов, а в Казахстане от справедливых изъятий уходят все, у кого есть деньги, и поэтому платят бедные.

Даже сейчас власти Казахстана не завинчивают гайки до отказа. Как пояснил Мади Такиев, зампред Комитета государственных доходов, при подаче декларации, «вы показываете все ваши наличные средства, которые вы храните дома. Но больше 500 МЗП (это порядка 12 миллионов тенге) вы должны будете показать. То есть все, что свыше 500 МЗП, у вас должно (храниться) в банке. Вы открываете расчетный счет в банке, деньги должны быть у вас там. А наличные до 12 миллионов тенге вы можете указать (в декларации), что храните дома». Дословная цитата, приведенная рядом СМИ и вызвавшая хайп в социальных сетях. А ведь речь, судя по всему, идет о первичной декларации, которую нужно будет сдать до 15 июля 2020 года. В ней нужно будет указать все имущество, наличные, все виды задолженностей задолженности, состояние банковских счетов на 31 декабря 2019 года. После чего гражданин должен сдавать ежегодный отчет, либо краткий - он для студентов, пенсионеров, и тех, кто получают заработную плату без каких-либо движений по имуществу, земле и транспорту. И расширенную, где будут указаны все доходы, в том числе те, которые были получены при реализации имущества, земли, инвестиционного золота.

Таким образом, в первичную декларацию нельзя будет внести наличных более 500 МРП на человека и это серьезный удар по тем, кто не сможет объяснить, на какие доходы живет. Так что можно реагировать сколь угодно остро на сами формулировки чиновников, но не признать, что для законопослушного человека все, что произойдет на пользу, нельзя, как бы ему сейчас не казалось, что посягают на его свободы. Хранить дома вы можете хоть сколько, легально потратить не сможете.

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