Назначен заместитель Управляющего делами Президента РК

Им стал Шукунев Канат.

Распоряжением главы государства Шукунев Канат Бейбитович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Шукунев Канат Бейбитович родился в Целинограде в 1981 году.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений

Специальность «Юрист»

· Университет Туран-Астана

«Бакалавр финансов»

· Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, магистратура

Трудовой стаж:

· Работал в системе Управления Делами Президента Республики Казахстан (2004-2008);

· Заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2013);

· Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2013-06.2017);

· Руководитель аппарата акима Акмолинской области (с 26.06.2017

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