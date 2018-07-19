В Алматы перекроют несколько улиц
Движение будет ограничено в связи с ремонтными работами.
Фото : из открытых источников19 июля 2018, 16:30
В Алматы в связи с ремонтными работами будут перекрыты участки нескольких улиц, сообщает Zakon.kz.
"В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от ул.Дунаевского до пр.Аль-Фараби движение на данном участке будет перекрыто с 21 июля по 31 июля текущего года", - говорится в сообщении акимата.
Помимо этого в ночь с 20 на 21 июля будет перекрыто движение на участке проспекта Абая с восточной стороны проспекта Назарбаева, ночью с 21 на 22 июля с западной стороны.
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