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В Алматы перекроют несколько улиц

Движение будет ограничено в связи с ремонтными работами.

Фото : из открытых источников19 июля 2018, 16:30

В Алматы в связи с ремонтными работами будут перекрыты участки нескольких улиц, сообщает Zakon.kz.

"В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от ул.Дунаевского до пр.Аль-Фараби движение на данном участке будет перекрыто с 21 июля по 31 июля текущего года", - говорится в сообщении акимата.

Помимо этого в ночь с 20 на 21 июля будет перекрыто движение на участке проспекта Абая с восточной стороны проспекта Назарбаева, ночью с 21 на 22 июля с западной стороны.


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