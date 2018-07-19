Денис Тен умер в больнице 

19 июля стало известно, что фигурист Денис Тен скончался в больнице, сообщает Zakon.kz

Нападение на спортсмена произошло сегодня в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Скорую помощь вызвали очевидцы. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен скончался в больнице.

В ДВД Алматы сообщили, что спортсмен был ранен преступниками, пытавшимися обокрасть его автомобиль. Увидев, как двое неустановленных лиц пытаются украсть зеркала с его автомобиля, Денис Тен вступил с ними в схватку, в результате которой и получил ножевое ранение. По данному факту начато расследование, на розыск преступников ориентирован весь личный состав алматинского гарнизона полиции.

Денис Тен - пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады-2014, трехкратный победитель чемпионатов мира, 9-й в рейтинге Международного союза конькобежцев.

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