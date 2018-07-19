Денис Тен был гордостью нашей нации – замглавврача
Заместитель главного врача ЦГКБ Алматы прокомментировал смерть Дениса Тена.
Фото : Zakon.kz19 июля 2018, 18:42
Заместитель главного врача Центральной городской клинической больницы №12 Ержан Куттыкожин рассказал о последних минутах жизни Дениса Тена, передает журналист Zakon.kz.
«Денис Тен был яркой личностью, гордостью нашей нации. Хотелось бы выразить слова соболезнования всем его родным, близким, но и в целом республике. У меня даже нет слов, сообщить о таком. К сожалению, скоропостижная смерть настигла нашего героя. Он поступил в клинику уже в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Доставлен он был каретой скорой помощи, и в течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно-легочная реанимация. Все усилия клиники, города были брошены именно на спасение его жизни, но, к сожалению, смерть наступила. Она наступила в следствии локализации ранения, где проходили жизненно-важные органы. Сказать все полностью мы пока не можем», – сказал Е. Куттыкожин.
В ДВД Алматы сообщили, что спортсмен был ранен преступниками, пытавшимися обокрасть его автомобиль. Увидев, как двое неустановленных лиц пытаются украсть зеркала с его автомобиля, Денис Тен вступил с ними в схватку, в результате которой и получил ножевое ранение. По данному факту начато расследование, на розыск преступников ориентирован весь личный состав алматинского гарнизона полиции.
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