Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнование родным Дениса Тена

Министр министр культуры и спорта РК написал пост в Facebook.

Денис Тен - наш великолепный фигурист, легенда нашего спорта, наша гордость, достояние страны, несмотря на все усилия лучших и сильнейших врачей, умер. Ему только исполнилось 25 лет. Это страшно и несправедливо. Огромное горе родителей, слезы для всех, кто знал Дениса, все его очень любили и уважали, сообщает zakon.kz.

Буквально месяц назад - в июне - в Астане состоялось ледовое шоу «Денис и Друзья», на которое съехались все звёзды фигурного катания из разных стран, приехала и авторитетнейший тренер в мире фигурного катания Татьяна Тарасова. Ледовое шоу Дениса Тена было посвящено празднованию 20-летия столицы. Все поздравляли с предстоящим днём рождения и Дениса.

А сегодня нашего «золотого мальчика» Дениса не стало в результате нападения воров, которые пытались снять зеркала с автомобиля Дениса и ударили его ножом в бедро. Огромная кровопотеря, экстренная операция, консилиум лучших врачей. Спасти Дениса было бы чудом. Мы до последнего верили в чудо. К огромному сожалению, оно не произошло.

Безусловно, мы окажем любую помощь родителям Дениса, но ничто не вернёт им сына.

Я от всего сердца выражаю им свои соболезнования. Пожалуйста, держитесь. Непоправимая трагедия. Невосполнимая утрата.

Иманды болсын.

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