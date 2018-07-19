В социальных сетях вспоминают Дениса Тена

Знакомые и близкие Дениса Тена рассказывают каким запомнили спортсмена и друга.

Смерть Дениса Тена потрясла казахстанцев. Многие, кто был с ним знаком лично и просто неравнодушные люди выражают свои соболезнования в связи с его гибелью, сообщает zakon.kz.

Иманды болсын. Выражаю глубокие соболезнования родителям Дениса, Юрию и Оксане Тен, а также всем его родным и близким. Нет слов что-то писать. Просто будем помнить его всегда.

Покойся с миром друг...

Я не могу в это поверить... плачу... Иманды болсын!!! Пусть земля тебе будет пухом!!!

Лучший из людей. Самый интеллигентный, вежливый и абсолютно простой человек, которого я знал. Списывались буквально 2 дня назад, должны были встретиться. Как же так. Как же так. Покойся с миром брат. Небо, как оказалось, действительно забирает лучших.

Никогда не забуду наши прогулки и беседы. Лучше бы ты остался там в штатах. Ты ушел в лучший мир, друг. Все планировали снять фильм. Прости.

Чемпионка мира по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова выразила соболезнования семье погибшего фигуриста Дениса Тена.

“Это ужасная потеря… У Дениса было столько планов, он вел грандиозные проекты. Он был гордостью и надеждой казахстанского фигурного спорта. Я выражаю искренние соболезнования семье Дениса Тена. Мы все скорбим вместе с вами”, - сказала она.

Я общался с тобой всего час, и то несколько лет назад. Хотел встретиться ещё много раз и стать твоим другом, потому что знаю, что таких как ты немного на Земле... Не успел...

Не могу поверить, что таким людям может быть отпущено так мало. за место белок надо ставить камеры!!! Как такое может быть, днём, в центре города!

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