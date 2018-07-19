25 лет жизни Дениса Тена. Как это было

Фигурист Денис Тен скончался в больнице. Однако за свою короткую жизнь спортсмен добился не мало успехов и заслужил ряд почетных титулов.

Пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады-2014, трехкратный победитель чемпионатов мира, 9-й в рейтинге Международного союза конькобежцев спортсмен Денис Тен скончался 19 июля в больнице Алматы. За свою жизнь парень успел добиться признания казахстанских и зарубежных спортсменов и федераций, а также стать любимцем публики. Редакция Zakon.kz решила вспомнить о самых ярких моментах жизни Дениса.

Денис Тен стал первым спортсменом Казахстана, который сумел принести стране медали Олимпийских игр, чемпионатов мира, зимних Азиатских игр и золото на этапе Гран-при среди юниоров. Денис один из немногих фигуристов-мужчин, кто может выполнить элемент фигурного катания - бильман. Но обо всем по порядку.

Денис родился в Алматы в 1993 году. В начале своей спортивной карьеры он пробовал себя в различных видах спорта, в том числе и боевых искусствах. Однако действительно увлекли его только коньки. Мальчик проходил обучение у самых талантливых тренеров - Елены Водорезовой (Москва) и Фрэнка Кэролла (Лос-Анджелес).

В 12 лет Тен сразился со взрослыми фигуристами на чемпионате Казахстана и победил, затем ему досталось 10 место на юниорском Гран-при в Нидерландах. В 2008 году спортсмен лидировал на этапе Гран-при в Минске. Во Франции юноша занял 4 место. В 2008 году Тен выступил в Москве на Кубке страны. Фигурист выступил на IV этапе и победил, опередив российского коллегу Владимира Успенского.

За сезон 2008-2009 годов Тен на континентальном чемпионате вырвался на 9 место, а на юниорском мировом чемпионате стал 4. Одна из самых сложных его побед ждала в Лос-Анджелесе: "Стэйплс-центр" и 18 тысяч зрителей рукоплескали казахстанцу и его американскому коллеге Эвану Лайсачеку стоя. 15-летний Денис оказался самым юным спортсменом мирового первенства.

В 2009-м в Лос-Анджелесе по результатам ЧМ Денис Тен вошел в десятку лидеров, заработав для страны (впервые в истории Казахстана) 2 путевки на XXI зимнюю Олимпиаду в канадском Ванкувере.

Зимой 2011 года Денис Тен приехал в Казахстан и участвовал в VII зимних Азиатских играх, выиграв золото. В том же году на 44 международном турнире "Золотого конька" в Хорватии фигурист выиграл серебро, а на играх в Стамбуле - золото.

В 2013 году на Чемпионате мира в Канаде Тен установил рекорд по баллам и занял второе место в произвольной программе.

А уже в 2014 году Денис заслуженно получает красный диплом академии спорта и туризма в Казахстане. Юноша не забывал об учебе, позже поступив и окончив нефтегазовый институт. В феврале того же года Денис Тен участвовал в зимней Олимпиаде в Сочи, где занял третье место.

В начале 2015 года Тен порадовал фанатов в Сеуле. На ЧМ в Китае фигурист завоевал бронзу.

В начале 2017 года Тен подтвердил статус и снова лидировал на зимней Универсиаде в Алматы. Спустя три недели Тен попал в первую десятку зимних Азиатских игр в Китае. Весной 2017 года стало известно, что спортсмен получил право участвовать в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

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