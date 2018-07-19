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"Черный день для всех нас": Кулибаев выразил соболезнования родным и близким Дениса Тена

Сегодня действительно черный день для всех нас - кто знал, любил и восхищался талантом и творчеством молодого фигуриста, - говорится в сообщении.

Фото : DailyNews.kz19 июля 2018, 20:18

Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной Дениса Тена, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.

«От себя лично, от лица Национального Олимпийского комитета Казахстана и всего спортивного сообщества нашей страны выражаю вам глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной вашего сына Дениса Тена.

Сегодня действительно черный день для всех нас - кто знал, любил и восхищался талантом и творчеством молодого фигуриста.

На протяжении всей своей спортивной карьеры Денис был примером целеустремленности, силы духа и чемпионского характера, который в столь юном возрасте сумел встать у истоков всего отечественного фигурного катания.

Казахстан сегодня потерял своего выдающегося Чемпиона.

Мы скорбим вместе с вами.

Светлая память о Денисе Тене навсегда сохранится в сердцах всех казахстанцев» - говорится в соболезновании.

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