"Черный день для всех нас": Кулибаев выразил соболезнования родным и близким Дениса Тена

Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной Дениса Тена, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Сегодня действительно черный день для всех нас - кто знал, любил и восхищался талантом и творчеством молодого фигуриста.

На протяжении всей своей спортивной карьеры Денис был примером целеустремленности, силы духа и чемпионского характера, который в столь юном возрасте сумел встать у истоков всего отечественного фигурного катания.

Казахстан сегодня потерял своего выдающегося Чемпиона.

Мы скорбим вместе с вами.

Светлая память о Денисе Тене навсегда сохранится в сердцах всех казахстанцев» - говорится в соболезновании.