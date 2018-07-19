"Черный день для всех нас": Кулибаев выразил соболезнования родным и близким Дениса Тена
Сегодня действительно черный день для всех нас - кто знал, любил и восхищался талантом и творчеством молодого фигуриста, - говорится в сообщении.
Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной Дениса Тена, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.
«От себя лично, от лица Национального Олимпийского комитета Казахстана и всего спортивного сообщества нашей страны выражаю вам глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной вашего сына Дениса Тена.
Сегодня действительно черный день для всех нас - кто знал, любил и восхищался талантом и творчеством молодого фигуриста.
На протяжении всей своей спортивной карьеры Денис был примером целеустремленности, силы духа и чемпионского характера, который в столь юном возрасте сумел встать у истоков всего отечественного фигурного катания.
Казахстан сегодня потерял своего выдающегося Чемпиона.
Мы скорбим вместе с вами.
Светлая память о Денисе Тене навсегда сохранится в сердцах всех казахстанцев» - говорится в соболезновании.
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