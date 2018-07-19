Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Дениса Тена

Глава государства выразил соболезнования семье заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Дениса Тена в связи с его трагической гибелью, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи.

Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана.

Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.