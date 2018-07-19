Последнее видео Дениса Тена появилось в соцсетях

За несколько часов до нападения Денис обедал в одном из ресторанов. Там он посетил своего друга.

В соцсетях появилось видео последних часов жизни погибшего Дениса Тена, передает Zakon.kz.

За несколько часов до нападения Денис Тен обедал в одном из алматинских ресторанов. Там он посетил своего друга, по всей вероятности, владельца ресторана.

Парни смеялись и шутили, снимая съедаемые блюда.

"К нам пришел парень, который очень хорошо пародирует девушек. Ладно-ладно, это просто Джеки в гостях с протеиновой диетой", - говорит его друг.

"Сегодня Тимати пригласил меня в свое заведение, своего лучшего мексиканского друга. Сделал мне мясо, рыбы", - говорит Денис на видео.

Денис был активным пользователем социальных сетей, он регулярно выкладывал фотографии и видео в Instagram.

Так, 17 июля он посетил ресторан с подругами.

Пять дней назад Денис познакомился с режиссером Тимуром Бекмамбетовым на конкурсе сценаристов. Там он попал в число 18 финалистов из 250 участников. Денис написал историю о двух влюбленных. Однако они общаются только в Сети. Он назвал эту историю "Blind Love" (Слепая любовь).

"Я люблю жизнь именно за это, за это увлекательное путешествие, за возможность где-то поэкспериментировать и не бояться рисковать. Пока я молод, я хочу реализовать весь свой творческий потенциал, пока не иссякнет генератор идей, не кончится энергия и сила духа. Люблю шагать в неизвестность", - написал он за день до вылета в Москву.

Творческий потенциал Денис реализовывал на все 100. Талантливый фигурист также имел талант и в графическом дизайне, а также в музыке.

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