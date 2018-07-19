Блогер предложил дать ледовой арене "Алматы" имя Дениса Тена
Предложение опубликовано в соцсетях.
Фото : 365Info19 июля 2018, 22:21
Вместо тысячи слов, укоров, проклятий и чтоб увековечить память молодого и талантливого Дениса Тена назовем ледовую арену "Алматы" его именем, написал Денис Кривошеев в Facebook, сообщает zakon.kz.
Пользователи неоднозначно отнеслись с к этой идее.
Все новости по теме читайте здесь
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4928927-74b2830c636ce086e710a617503264a9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...