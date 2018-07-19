Блогер предложил дать ледовой арене "Алматы" имя Дениса Тена

Предложение опубликовано в соцсетях.

Вместо тысячи слов, укоров, проклятий и чтоб увековечить память молодого и талантливого Дениса Тена назовем ледовую арену "Алматы" его именем, написал Денис Кривошеев в Facebook, сообщает zakon.kz.

Пользователи неоднозначно отнеслись с к этой идее.

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