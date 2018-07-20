На трассе Караганда-Астана отбойник насквозь пробил машину

Страшная авария унесла жизнь водителя.

Жуткое ДТП случилось на трассе Караганда – Астана, вблизи села Ошаганды. Водитель Toyota Camry столкнулся с дорожным отбойником, который прошел сквозь его автомобиль, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

«На участке дороги, где произошла авария, в настоящее время ведутся работы по установке арки промежуточного контроля. Для монтажа сооружения часть барьерного ограждения, расположенного на разделительной полосе, пришлось разобрать», — говорит заместитель директора Карагандинского филиала АО «НК»ҚазАвтоЖол» Айбол Тусупбаев.

Поскольку проезд по разделительной полосе запрещен правилами дорожного движения и автомобиль не оставил на дорожном покрытии следов торможения, высказываются предположения о том, что управлявший транспортным средством мужчина мог заснуть за рулем. По предварительной информации, он ехал из Караганды в направлении Астаны. Страшная авария унесла жизнь водителя. Пассажир его автомобиля в шоковом состоянии был доставлен в больницу поселка Осакаровка.

Как сообщает издание, описанный случай, к сожалению, не единичен. Чуть больше месяца назад отбойник на трассе Караганда-Астана «прошил» автомобиль Mercedes Benz. В результате ДТП водитель и его двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы.

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