Хозяин ресторана, где обедал Денис Тен перед смертью: Прости, что не уследил

Он отметил, что Денис был был светлым, добрым, искренним и по-настоящему счастливым человеком.

Друг Дениса Тена, хозяин ресторана, где спортсмен обедал перед смертью, попросил прощения за трагедию, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Денис был был светлым, добрым, искренним и по-настоящему счастливым человеком.

"Я на самом деле до сих пор не могу в это поверить, честно просто не могу, я пересматриваю видео и для меня он будто жив и мы с ним скоро увидимся. В последние полчаса жизни он был очень веселый, радостный, от него исходила безумно позитивная энергия, которой он заряжал всех. Но объясните мне пожалуйста «как ?» такое может произойти, в обед в самом центре города, воровство и тем более убийство человека, просто «как ?» я не могу это понять и не могу в это поверить. Прости, что не проводил тебя, прости, что не задержал тебя, прости, что не обнял тебя, прости, что ты не ушел пораньше, прости, что не уследил, просто прости меня, мой друг...", - написал пользователь rus_libirry.

Напомним, великий казахстанский фигурист Денис Тен скончался накануне в больнице в Алматы.

В ДВД Алматы сообщили, что спортсмен был ранен преступниками, пытавшимися обокрасть его автомобиль. Увидев, как двое неустановленных лиц пытаются украсть зеркала с его автомобиля, Денис Тен вступил с ними в схватку, в результате которой и получил ножевое ранение. По данному факту начато расследование, на розыск преступников.

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