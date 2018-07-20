Где пройдёт прощание с Денисом Теном

Дениса Тена убили накануне в центре Алматы, когда он пытался остановить автоворов.

Прощание с Денисом Теном пройдет в субботу, сообщает Zakon.kz.

Гражданская панихида пройдет с 09.00 до 10.30 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.

Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, Денис Тен скончался в 17.30 от потери трех литров крови.

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