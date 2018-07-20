Где пройдёт прощание с Денисом Теном
Дениса Тена убили накануне в центре Алматы, когда он пытался остановить автоворов.
Фото : Zakon.kz20 июля 2018, 08:28
Прощание с Денисом Теном пройдет в субботу, сообщает Zakon.kz.
Гражданская панихида пройдет с 09.00 до 10.30 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.
Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, Денис Тен скончался в 17.30 от потери трех литров крови.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4928962-ef64cf5532bcca416b469576678affc1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...