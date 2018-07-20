В США бушует торнадо
В городе Пелла стихия нанесла серьезный ущерб одному из предприятий, несколько работников которого пострадали и были госпитализированы.
Фото : © Fotolia / Dan20 июля 2018, 08:52
Торнадо, обрушившееся на американский штат Айова, вызвало разрушения и привело к эвакуации жителей, несколько человек ранены, сообщает РИА Новости.
В городе Пелла стихия нанесла серьезный ущерб одному из предприятий, несколько работников которого пострадали и были госпитализированы.
Разрушения зданий в городе Маршаллтаун привели к эвакуации жителей. Также стихия повредила одну из городских больниц, ее пациенты были переведены в другое учреждение.
Кроме того, в Маршаллтауне частично разрушена башня на историческом здании городского суда.
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