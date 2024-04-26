На США обрушились мощнейшие торнадо

Несколько американских штатов серьезно пострадали от стихии. В Небраске торнадо снес подчистую небольшие городки Элкхорн и Беннингтон - десятки домов уничтожены, сообщает Zakon.kz.

По информации местных СМИ торнадо бушуют кроме Небраски, в Айове и Техасе, пользователи соцсетей тем временем публикуют кадры со стихией. Сообщается как минимум о 3 пострадавших, а власти предупреждают, что пик опасности будет в субботу.

Как пишет SHOT торнадо сейчас движется в сторону городов Линкольн и Омаха (Небраска).





По информации "Известий" торнадо стал самым мощным за последние 2,5 года.

В апреле прошлого 2023 года сообщалось, что в результате сильного торнадо в ряде штатов США 10 человек погибли и десятки пострадали.



