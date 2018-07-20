В Алматинской области проходят антитеррористические учения
Жителей района просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.
Фото : п/служба20 июля 2018, 09:23
В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения. Об этом сообщили в акимате района, передает Zakon.kz.
«Сегодня, 20 июля, Каратальский районный оперативный штаб по проведению антитеррористических операций проводит плановые оперативные учения в городе Уштобе», - говорится в сообщении.
Как отмечается, в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения, в том числе частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.
Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
Жителей района просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.
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