В Минздраве озвучили посмертный диагноз Дениса Тена

Травмы, нанесённые Денису, были несовместимы с жизнью.

Казахстанский фигурист Денис Тен, скончавшийся после нападения автограбителей, получил множество колото-резаных ран, передаёт Zakon.kz.

«Посмертный диагноз определен как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть», - сообщила журналистам вице-министр здравоохранения РК Ляззат Актаева.

По ее словам, в целом при осмотре бригадой скорой помощи описывается, что находится лужа крови размером 1х1,5 метра и кровопотеря визуально определена как 3 литра. По данным литературы, считается, что при повреждении магистральных сосудов, в частности бедренной артерии невосполнимая кровопотеря наступает в течение 2-3 минут от момента повреждения.

«Это крупный магистральный сосуд, поэтому объём кровопотери был значительный. По данным врачей, травмы, нанесённые Денису, были несовместимы с жизнью. В первую очередь, вопрос идёт о необходимости остановки кровотечения, то есть в момент нанесения травмы, если бы был наложен кровоостанавливающий жгут, чем раньше, тем лучше, объём коовопотери был бы меньше. В связи с этим шансов на жизнь было бы больше», - добавила вице-министр.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!