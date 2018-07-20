Американка призывала избивать кормящих грудью матерей и младенцев

За такие высказывания в социальных сетях, агрессивную девушку уволили с работы.

Жительница США Карли Кларк (Carly Clark) в попытке выразить негодование по поводу кормления в публичных местах пригрозила матерям побоями. Пост девушки вызвал бурную реакцию пользователей сети, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Sun.

«Мне не жаль. Следующая женщина, которая попытается достать свою грудь для кормления малыша рядом с моими детьми, получит синяк под глазом. И уберите младенца, потому что я ударю и его тоже», — написала Кларк на своей странице в Facebook. Позднее она удалила запись.

Пост американки быстро привлек внимание общественности. Многие молодые матери были оскорблены словами Кларк. «Она угрожает мне и моему ребенку! Я живу в этом же штате, я кормлю грудью мою девятимесячную дочь, когда она голодна, где бы мы ни находились», — высказалась испуганная женщина. «Откуда у людей, особенно у женщин, такой менталитет? Как смешно», — написала другой пользователь.

В ответ на гневные комментарии Карли заявила, что ее пост предназначался для одного конкретного человека. Она рассказала об «очень незрелом» поведении незнакомки, которая пришла к ней на работу в зоомагазине и начала кормить своего младенца грудью на глазах у ее детей.

Объяснение женщины не изменило ситуацию, поэтому пользователи продолжили оставлять негативные комментарии о ее поведении. Позднее на проблему также обратили внимание сотрудники зоомагазина, в котором работала Карли. Они заявили, что не собираются мириться с насилием, поэтому уволили сотрудницу и извинились за случившееся.

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