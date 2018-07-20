Певиц Гречку и Монеточку жестко раскритиковала Земфира

Земфире не понравились не только вокальные данные обеих певиц, но и внешность одной из них.

Певица Земфира выступила с жесткой критикой в адрес популярных поп-исполнительниц Гречки и Монеточки, сообщает Zakon.kz.

"Гречка - очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет , тексты не убеждают , ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты ! Нормально выглядит в отличие от Гречки. но голос - омерзительный, Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь - пример : Жанна Агузарова. Удачи обеим" - написала Земфира на своей странице "ВКонтакте".

В комментариях к посту пользователи "ВКонтакте" раскритиковали Земфиру за оценку внешних данных исполнительниц, после чего та оставила еще одно сообщение с объяснениями.

"Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится", — написала она. При этом певица в грубой форме добавила, что сама безразлично относится к критике.

Певицы Гречка (Анастасия Иванова) и Монеточка (Елизавета Гырдымова) резко набрали популярность среди интернет-аудитории в 2018 году. Так, Гречка стала "музыкальным открытием 2018 года" по версии издания "Афиша Daily". Монеточка выпустила альбом "Раскраски для взрослых", который стал популярным в онлайн-сервисах для прослушивания музыки.

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