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Землетрясение произошло в Жамбылской области

Сейсмические колебания зафиксированы в 303 километрах от Алматы.

Фото : 24.kz20 июля 2018, 11:35

На территории Жамбылской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4. Об этом говорится на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции, передает Zakon.kz.

Как говорится в информации, подземные колебания отмечены в 9.19 утра 20 июля в 303 километрах от Алматы, глубина залегания очага составила десять километров, крупных населенных пунктов рядом нет, поэтому данные об ощутимости отсутствуют.

8 июля землетрясение магнитудой 4 произошло в 46 километрах от Алматы.


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