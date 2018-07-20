Землетрясение произошло в Жамбылской области
Сейсмические колебания зафиксированы в 303 километрах от Алматы.
Фото : 24.kz20 июля 2018, 11:35
На территории Жамбылской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4. Об этом говорится на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции, передает Zakon.kz.
Как говорится в информации, подземные колебания отмечены в 9.19 утра 20 июля в 303 километрах от Алматы, глубина залегания очага составила десять километров, крупных населенных пунктов рядом нет, поэтому данные об ощутимости отсутствуют.
8 июля землетрясение магнитудой 4 произошло в 46 километрах от Алматы.
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