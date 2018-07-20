В Казахстане не осталось сфер, где нет чиновников-коррупционеров

Алик Шпекбаев подвел итоги борьбы с коррупцией. Большинство правонарушений совершено служащими местных исполнительных органов, сотрудниками органов внутренних дел и работниками квазигосударственного сектора.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отдельно остановился на достигнутых результатах в борьбе с коррупцией, сообщает Zakon.kz.

"Практически во всех сферах вскрыты системные факты коррупции с участием высокопоставленных должностных лиц. Только за прошедшие полгода изобличено более 700 лиц, из которых 18 руководителей республиканского, 55 - областного, 101 - городского и районного звеньев", - сказал во время заседания коллегии Алик Шпекбаев.

При этом среди задержанных значатся вице-министры энергетики, ответственный секретарь внешнеполитического ведомства, председатель и заместитель председателя Комитетов Министерства сельского хозяйства, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней.

Большинство коррупционных правонарушений совершено служащими местных исполнительных органов, сотрудниками органов внутренних дел и работниками квазигосударственного сектора.

Разоблачены организованные преступные группы с участием должностных лиц департаментов госдоходов по Южно-Казахстанской области и Алматы (взятки на таможенных постах), сотрудников органов внутренних дел Акмолинской (покровительство старателям) и Мангистауской (покровительство браконьерам) областей.

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