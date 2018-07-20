Спорткомплекс «Алматы Арена» и концертный зал «Алатау» на сутки останутся без воды

Отключение водоснабжения связано с проведением плановых работ в рамках подготовки водопроводных сетей к новому отопительному сезону.

Ряд домов и объектов, расположенных в Алатауском и Наурызбауском районах Алматы, временно останутся без холодного водоснабжения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы Су".

С 8 часов утра 24 июля до 8 часов утра 25 июля будет прекращена подача холодной воды в здания, расположенные в микрорайонах «Акбулак», «Аккент», «Алгабас» (Атлетическая деревня), «Алгабас-1», «Алгабас-6», АЗТМ, «Теректы», «Калкаман-2», в ЖК «Алмалы» и по ул. Чуланова.

Также без водоснабжения временно останутся котельная «Аккент», спорткомплекс «Алматы Арена», концертный зал «Алатау» и индустриальная зона.

Временные ограничения по услугам холодного водоснабжения в этом секторе города связаны с проведением плановых работ по замене и установке запорно-регулирующих устройств (арматур) в рамках подготовки к новому отопительному сезону водопроводных сетей Алатауского и Наурызбауского районов.

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