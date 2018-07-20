Сколько "зарабатывают" снимающие зеркала автоворы

Автоворы сдают зеркала за 7-10 тысяч тенге максимум.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о расценках на автомобильные зеркала, сообщает Zakon.kz.

Так, по его словам, только одно зеркало на Lexus GX460 стоит на авторынках от 20 до 30 тысяч тенге.

"Стекляшки в зависимости от "жадности" стоят от 20 до 30 тысяч тенге на Lexus GX460. Те, кто снимает эти зеркала, сдают их максимум за 7-10 тысяч тенге. Это средний "заработок" автовора за одно стекло. Если взять по максимуму, если бы воры сняли зеркала и "сплавили", им дали бы максимум 20 тысяч тенге. Причем сейчас "пробивать" цены на авторынках не представляется возможным из-за произошедших событий", - сказал собеседник.

Он также добавил, что речь идет только о самом стекле без обода. Полный набор будет стоить гораздо дороже.

19 июля около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой на Дениса Тена напали двое. В ходе потасовки фигуристу был нанесен удар ножом. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Дениса в ЦГКБ №12, где он скончался от полученных ран. На данный момент задержан один подозреваемый, ведется розыск второго. На поиски ориентирован весь личный состав ДВД города, собрана следственная группа из лучших оперативников.

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