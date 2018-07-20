Рельсы, машины и солнечные панели: Казахстан экспортирует в 123 страны мира

За последние 8 лет на внешние рынки выведено большое количество новых казахстанских товаров, особенно в обрабатывающей промышленности.

Казахстан поставляет свою продукцию в 123 страны мира. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Ключевыми рынками сбыта являются страны ЕАЭС – 20,8%, в том числе Россия – 18%, страны европейского союза 21,8 %, КНР – 22,9%. В совокупности Россия, Китай и ЕС дают почти 65% потребления нашей экспортной продукции.

«За последние 8 лет на внешние рынки выведено большое количество новых казахстанских товаров, особенно в обрабатывающей промышленности, это 49 позиций. В частности, мы уже поставляем на экспорт рельсы, автомобили, солнечные панели, алюминиевые профили, продукты питания достаточно в большом объеме, электровозы, удобрения и т.д. Ежегодно появляется 6-7 новых позиций для экспорта», - сказал Касымбек.

По его данным, за период с 2010 по 2017 годы государством было оказано финансово-страховая поддержка экспортерам на сумму почти 112 млрд тенге. Экспортно-торговое финансирование на 14,7 млрд тенге. Сервисную поддержку ежегодно получают порядка 400 казахстанский экспортеров.

Татьяна Ковалева, Астана

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