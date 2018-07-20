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Вора автомобильных зеркал поймали в Алматы

Двое парней скрутили и повалили на землю предположительного вора.

Фото : кадр из видео20 июля 2018, 13:57

В Instagram появилась видеозапись с задержанием предполагаемого вора автомобильных зеркал, передает Zakon.kz.

"Только что на первой Алматы поймали вора зеркал", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как двое парней скрутили и повалили на землю предположительного вора. Он пытается вырваться и кричит, но безуспешно. Их окружают очевидцы.


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