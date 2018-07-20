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Умерла жена Владимира Высоцкого

Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже.

Фото : Донат Сорокин / ТАСС20 июля 2018, 14:43

В Нижнем Тагиле на 82-м году жизни скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, первая супруга Владимира Высоцкого. Об этом РИА Новости сообщила директор местного драматического театра.

"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)", — сказала собеседница агентства.

Информация о кончине артистки появилась и на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

"Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!" — говорится в сообщении.


В 1958 году Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира, Лиепаи. С 1970 года жила и работала в Нижнем Тагиле. Актриса исполняла главные роли в спектаклях "Золотая пыль", "Последний пылкий влюбленный", "Мать" К. Чапека, "Ваша сестра и пленница", "Гарольд и Мод" и многих других.

В 1980 году получила звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 2005-м — "Народная артистка России".

Преподавала сценическую речь на актерском отделении Нижнетагильского колледжа искусств.

Замужем за Владимиром Высоцким была пять лет — с 1960 по 1965 год. Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже.


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