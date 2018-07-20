Кадры пылающего в Алматы авто появилось в соцсети
Очевидцы тушили огонь своими силами.
Фото : кадр из видео20 июля 2018, 14:55
В Алматы загорелся Nissan Sunny, передает Zakon.kz.
Вызов на пульт ДЧС поступил сегодня, 20 июля, в 13:47. Инцидент произошел на пересечении улицы Ауэзова и бульвара Бухар Жырау.
"Пожарные расчеты прибыли уже через пять минут, в 13:52. Как было установлено, произошло короткое замыкание электропроводов в моторном отсеке с последующим горением на площади 0,5 кв.м. автомобиля Nissan Sunny. Возгорание ликвидировано в 13.54 часов", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.
Обошлось без жертв и пострадавших.
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