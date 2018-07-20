Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,81 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,81 тенге за доллар при объеме торгов 114,8 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 346,68 тенге за доллар (+1,13 тенге), суммарный объем торгов

– 200 млн долларов (+10 900 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4671 тенге за рубль при объеме торгов 21млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4671 тенге за рубль (-0,0138 тенге), суммарный объем торгов – 21 000 тыс. рублей (-5 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 346,6-347,6 тенге, евро - 403,7-405,7 тенге, рос.рубля - 5,47-5,52 тенге.

В торгах приняли участие 25 банков.

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