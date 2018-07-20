О чем мечтал Денис Тен

Он мечтал изменить мир, но ему не дали этого сделать ...

Казахстанский вайнер Нагима Ахметова на своей странице в instagram рассказала, о чем был их последний диалог с трагически погибшим Денисом Теном, сообщает Zakon.kz.

«Сейчас, еле дыша из-за дикой боли в грудной клетке, я понимаю, что просто обязана рассказать Вам о нашем вчерашнем и, как оказалось, последнем диалоге с Денисом», - такими словами начала свой пост.

Девушка рассказала, что спросила у олимпийского призера о будущем казахстанского спорта и поделилась с подписчиками ответом Тена.

«Ну как сказать, думаю, есть, но не скоро. У нас практически нет хороших тренеров, а если и есть, то они тренируют по очень старым стандартам, обучают тому, что я делал ещё будучи ребёнком. Мне кажется, все дело в нашем менталитете. Мало кто хочет идти вперёд и обучаться чему-то новому. Вот смотри, меня ведь никто не заставлял уезжать когда-то тренироваться в Москву или Америку, нет, это был мой выбор.

Раньше, если правительство спрашивало у нашего спортивного комитета, почему нет призовых мест? Где медали? - у них была хорошая отмазка: «нет, спортивных площадок». А что теперь? Государство выделило огромные деньги, и у нас появились отличные площадки для того, чтобы дети и все желающие тренировались бесплатно, но нет. Площадки появились, появились и секции, но теперь с детей берут по 2000 тенге в час за тренировку. Я считаю, что это неправильно, ведь не у всех есть такая возможность. Возможно, дай бог, я буду тренировать наших ребятишек лет через 10-15, но одно я знаю точно: все дело в нашем менталитете, и если мы хотим изменить этот мир, нашу страну, нужно начинать с себя»,- написала Ахметова.

19 июля около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой на Дениса Тена напали двое автоворов, укравших с его автомобиля зеркала. В ходе потасовки фигуристу был нанесен удар ножом. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Дениса в ЦГКБ №12, где он скончался от полученных ран. На данный момент задержан один подозреваемый, ведется розыск второго. На поиски ориентирован весь личный состав ДВД города, собрана следственная группа из лучших оперативников.

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