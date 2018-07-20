В суд Алматы поступило ходатайство о заочном аресте подозреваемого в убийстве Тена

Санкция предусмотрена в отношении подозреваемого, находящегося в настоящий момент в розыске.

В районный суд Алматы поступило ходатайство о заочном аресте подозреваемого в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда.

«В рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти Денису Тену 20 июля 2018 года в Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о заочном аресте лица Кудайбергенова Армана Бурибаевича, подозреваемого в совершении преступления по ст. 99 ч. 2 п.8 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

19 июля около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой на Дениса Тена напали двое автоворов, укравших с его автомобиля зеркала. В ходе потасовки фигуристу был нанесен удар ножом. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Дениса в ЦГКБ №12, где он скончался от полученных ран. На данный момент задержан один подозреваемый. Разыскивается его подельник Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области.

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