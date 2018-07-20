Как оказать первую помощь при кровотечении сосудов

Причины травмы сосудов: автомобильные аварии, повреждение на производстве и в быту, травмирование острыми предметами.

Как оказать первую помощь при травмах кровеносных сосудов? Об этом рассказали специалисты Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК, передает Zakon.kz.

Как отмечается, повреждение кровеносных сосудов артерий, вен, сосудисто-нервных пучков могут происходить при открытых и закрытых травмах. По статистике травмы сосудов нижних конечностей встречаются в 2 раза чаще, чем верхних. Разрыв крупного кровеносного сосуда, и, как следствие, кровотечение угрожает жизни человека. Важно остановить кровь и в короткие сроки доставить пострадавшего в больницу.

Причины травмы сосудов: автомобильные аварии, повреждение на производстве и в быту, травмирование острыми предметами.

Как действовать? Пострадавший должен находиться в горизонтальном положении. При повреждении конечностей – приподнять выше уровня сердца и согнуть в суставе.

Необходимо оценить вид кровотечения:

При повреждении артерии – кровь алая и бьет струей, при повреждении вены – кровь темная, медленно вытекает.

При артериальном кровотечении:

- необходимо крепко прижать рану имеющимся под рукой мягким чистым предметом (одежда, носовой платок, салфетка);

- при глубокой ране полость заполнить тканевым тампоном (свернутый бинт, сложенный обрывок одежды), который интенсивно зажимается рукой,

- наложить жгут, в качестве жгута можно использовать любую относительно длинную полоску (например, ремень, галстук, широкая резинка от белья и т.д.).

Жгут накладывается выше места ранения. Перед наложением жгута следует обернуть кожу несколькими слоями марли или любой ткани. Затем поверх ткани или бинта плотно наматывают жгут, обернув его минимум 2 – 3 раза вокруг конечности, после чего затягивают так, чтобы можно было развязать (схема наложения жгута показана на рисунке). Под жгут обязательно подкладывают записку с точным временем его наложения. Помните, что в теплое время года жгут можно держать максимум 1,5 – 2 часа, а зимой – не дольше 40 – 60 минут. Если транспортировка раненого до больницы займет больше времени, то следует каждые 1,5 часа летом и 40 минут зимой расслаблять жгут на 15 минут, после чего снова его затягивать.

Варианты наложения жгута

При венозном кровотечении рекомендуется пережать сосуд, сильно сдавив кожу с подлежащими тканями в точке, расположенной ближе всего к месту ранения. Следует помнить, что если кровотечение исходит из части тела выше сердца, то прижимать сосуд следует выше места его повреждения. Если же кровотечение из любой части тела ниже сердца, то и сосуд следует пережимать ниже места его повреждения.

После остановки кровотечения, продолжая прижимать сосуды пальцами, необходимо наложить давящую повязку или сделать тампонаду раны.

В процессе ожидания "скорой помощи" или перевозки пострадавшего в больницу любым иным транспортом необходимо поддерживать с ним словесный контакт, если человек находится в сознании.

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