Что делать, если на вас направили нож и пытаются обокрасть

Верный вариант всегда один - убежать, отдав свое имущество. Но если бегство не выход, есть несколько способов воздействовать на преступника.

Zakon.kz подготовил небольшую инструкцию для тех, кто оказался один на один с вооруженным ножом преступником, без возможности сбежать.

Основная рекомендация в подобных случаях - отдать все, что требует вооруженный преступник. Нельзя не отметить, что холодное оружие опасно даже в руках начинающих преступников. Однако есть ситуации, в которых нападавший зажал вас в тесном помещении и явно не удовлетворится, даже если получит все ваши вещи. Причин тому может быть масса - алкоголь, наркотики, психические заболевания и так далее.

Редакция Zakon.kz подобрала несколько полезных советов, при которых шансов безнаказанно зарезать вас будет куда меньше.

1. Самое оптимальное в ситуации, когда вас зажали в угол и нет возможности сбежать, - использовать газовый баллончик. Он и не дорогой, более того - не наносит тяжелых повреждений, чтобы вас еще не упрекнули в превышении самообороны. После его использования необходимо будет как можно быстрее покинуть помещении, либо убежать, если действие происходит на улице. Важно также учитывать при распылении баллончика направление ветра.

2. Кричите. Когда встает вопрос о сохранении жизни, нужно всегда найти в себе силы, чтобы голосом привлечь внимание прохожих (хотя бы кричать "помогите"). Нападавшие наверняка испугаются людей, которые запомнят их в лицо, или хотя бы одежду. Привлечь внимание - это самое главное, со страха у людей душа в пятки уходит, но нужно себя перебороть.

3. Оказавшись, например, в лифте лицом к лицу с вооруженным нападавшим, у вас также есть несколько тактик для выживания. Например, если есть возможность схватить руку преступника (например, когда нож приставлен уже к вашему туловищу), это нужно делать быстро и хватать обеими руками ближе к кисти. Затем движением отводите руку от себя и всем весом висните на ней, плечом отталкивая нападавшего. В подобной ситуации также можно применять все доступные методы: кусаться, ударить головой в лицо, коленом в пах. В общем действовать решительно и дезориентировать противника. После чего покинуть лифт, комнату или обычную подворотню. Как бы там ни было, даже если вы вышли из схватки победителем, - бег, как средство спасение жизни, лучший инструмент. Помните об этом.

4. Избегайте конфликтов, не спорьте с преступником. В кризисной ситуации всегда идите на сделку с преступником. Соглашайтесь на условия (даже на самые дикие), пока вы разговариваете, это дает вам дополнительное время, которое может в итоге спасти жизнь.

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