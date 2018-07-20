Что известно о подозреваемых в убийстве Дениса Тена из соцсетей

Оба подозреваемых "дружили" Вконтакте, на их страницах уже десятки гневных комментариев пользователей.

Редакция Zakon.kz разыскала страницы подозреваемых в убийстве Дениса Тена в социальных сетях, где скопилось уже десятки гневных комментариев пользователей.

Нурлы Киасов, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области.

Киясов личную станицу в социальной сети ВКонтакте ведет под псевдонимом "Nurali Seitov". В последний раз в сети он был вечером 16 июля. Согласно личной информации, молодой человек родом их Мерке, не женат. Увлекается современной музыкой, спортом и автомобилями.

Среди личных интересов молодого человека числятся паблики: "АВТОБАЗАР | АЛМАТЫ", "ЯЖЕВОДИТЕЛЬ", "ОЛХ", "Авто Базар Тараз Алматы", "Рэкетир", "Договорные Матчи", "Работа в Алматы".

На главном фото профиля у Киасова фото мужчины, сидящего на коленях в спортивном зале, предположительно, совершающего намаз.

Только за сегодня под его фотографией казахстанцы написали более 70 комментариев оскорбительного характера. Также критике подверглись близкие родственники подозреваемого. Их обвиняют в родстве с убийцей и плохом воспитании Киасова, что и послужило причиной его многочисленных проблем с законом.

Нурлы Киасова в присутствие адвоката дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания.

Арман Кудайбергенов, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области.

Второй подозреваемый, также как и Киасов, в последний раз на станицу в социальной сети заходил вечером 16 июля. Его профиль просмотрели более 10 тысяч пользователей за сутки.

Согласно информации на странице он учился в КГУ им. Коркыт Ата.

Кудайбергенов имеет 243 друга и 139 подписчиков. Интересуется машинами, бизнесом и современной музыкой.

Подписан на группы "Вездеходы", "Галерея Ножей", "БИЗНЕС В КАЗАХСТАНЕ", "Авторынок Алматы", "Авто Продажа RU | Москва", "Цель: 1 000 000$ за год", "Кастинги в Алматы", "OLX Кызылорда Плюс", "АВТОБАЗАР | ҚЫЗЫЛОРДА", "Ищу тебя в Астане | Знакомства" и др.

Арман Кудайбергенов до сих пор находится в розыске.

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