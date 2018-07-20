В Актюбинской области одного ребенка убило током, второй в больнице

Несовершеннолетние красили столбы освещения.

В поселке Заречном Актюбинской области двое детей получили удар электротоком. Один ребенок скончался, второй находится в больнице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

19 июля примерно в 17.15 двое детей, 2000 и 2001 г.р., красили столбы освещения напротив АЗС «Меркурий».

От удара электрическим током скончался несовершеннолетний 2001 г.р., второй несовершеннолетний доставлен в детскую областную больницу.

В рамках первоначальных следственных мероприятий установлено, что автомашина с подъемником под управлением 62-летнего водителя выехала на покраску столбов. В качестве маляра на работу был принят несовершеннолетний, с которым был его брат.

При спуске стрелы с корзиной, в которой находились несовершеннолетние, задняя сторона стрелы задела высоковольтный кабель, вследствие чего произошло замыкание, и людей, работающих на подъемнике, ударило током.

По данному факту начато досудебное производство по ч.3 ст.156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).

Обстоятельства происшествия, в том числе трудоустройства несовершеннолетних выясняются.

Ход расследования находится на контроле прокурора области и начальника ДВД области.

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