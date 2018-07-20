Вандалы украли домбру Акын Сара в Талдыкоргане

Местная полиция ищет хулиганов.

В Талдыкоргане неизвестные лица украли домбру со скульптуры известной казахской женщины-акына Сары Тастанбеккызы, известной в народе более как Акын Сара, передаёт корреспондент BNews.kz.

Скульптура находится в самом центре Талдыкоргана, недалеко от областного и городского акиматов. Информацию о пропаже части монумента разметили в интернете местные пользователи социальных сетей. Инцидент вызвал большую волну негодования со стороны горожан.

"Сегодня, наверное, ночью украли домбру со скульптуры Акын Сара. Выломали прямо с корнем", - говорится в сообщении.

По словам руководителя пресс-службы акима города Данияра Жаныса, хулиганов уже ищут сотрудники правоохранительных органов.

"Вчера мы объезд делали с акимом города (Дастан Шалтабаев, - прим. автора). Тогда домбра была. А сегодня её уже нет. Аким в курсе, что нет. Сейчас он дал задание МПС, чтобы нашли воров и наказали", - сообщил пресс-секретарь главы Талдыкоргана.

К слову, данный памятник в Талдыкоргане был установлен еще в 1993 году. Скульптура прославленной женщины на большом булыжнике восседает с домброй, к ней льнут белка, птица и лань. Автором творения является – скульптор Т.Досмагамбетов.

Отметим, что это далеко не единственный случай осквернения достопримечательностей в Талдыкоргане. Весной текущего года в городе состоялся суд в отношении одной из девушек, исполнивших фривольный танец у Вечного огня. Инцидент произошел 26 марта в центральном парке культуры и отдыха Талдыкоргана. Одна из девушек решением суда за мелкое хулиганство арестована на двое суток.

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