Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена

Первого подозреваемого задержали еще накануне.

Второй подозреваемый в нападении на Дениса Тена Арман Кудайбергенов задержан. Информацию подтвердил глава департамента внутренних дел города Алматы Серик Кудебаев, передает Zakon.kz.

Задержание 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области, было произведено специально созданной следственно-оперативной группой МВМ и ДВД Алматы в мкр. «Аксай-2», возле СШ №42

Ранее он был заочно арестован судом на 2 месяца.

Накануне был задержан другой подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста - Нуралы Киясов, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области.

В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

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